Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex attaccante di Juve e Inter, Christian Vieri, ha espresso la propri opinione su Luciano Spalletti.



“Se Spalletti è l’allenatore giusto? Quando si effettua una sostituzione che non piace alla gente, bisogna subito mandare via l'allenatore, ma così si cambiano 20 tecnici a stagione. Spalletti è un grande allenatore, se gli chiedi di vincere non può farlo perché non può fare miracoli, non è Harry Potter. L’anno scorso sono andati in Champions, competizione in cui stanno facendo benissimo, potrebbero anche qualificarsi e sono terzi in campionato. Politano? Io non lo avrei tolto, ma è lui l’allenatore e decide lui. Adesso l’Inter è squadra, sta migliorando partita dopo partita e si fa fatica a batterla, non ha subito più di tanto la Juventus. Icardi? Fa gol se viene servito dalle fasce e dai centrocampisti, se l’Inter non crea tantissimo fa più fatica perché comunque è un giocatore d’area. Sta cercando di mettersi a disposizione dei compagni, quindi deve cominciare a fare queste cose così diventa ancora più completo”.