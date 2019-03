Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, l'ex attaccante dell'Inter, Christian Vieri, ha duramente attaccato Wanda Nara e spiegato come a suo modo di vedere, le sue parole sul gruppo nerazzurro siano state inopportune.



“Io credo che Icardi si debba mettere a disposizione dell'Inter e giocare. Se il procuratore di un mio compagno di squadra parla di me io mi incazzo. Prima aspetto il mio compagno e poi vado a prendere il suo procuratore, non ci sono ca***”.