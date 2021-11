Se il derby di domenica fosse un film lo intitolerei così, perché noi purtroppoIl ritardo di 7 punti dai rossoneri (oltre che dal Napoli) ci obbliga all’attenzione massima.L’Inter si presenta alla stracittadina milanese con un discreto ruolino di marcia.che, se non fosse per il cammino esagerato delle capoliste, consentirebbero alla squadra di Inzaghi di essere attaccata al treno tricolore. Un anno fa infattistesso percorso e stessi numeri. La differenza sta nella distanza dal Milan la scorsa stagione avanti di “soli” 3 punti alla vigilia della dodicesima giornata. Il ritmo del Milan in questo campionato è fuori dal comune e il fatto che anche il Napoli stia a braccetto con i rossoneri è indice di un mezzo miracolo.La situazione dell’Inter si può quindi leggere in due modi in base alle aspettative dei singoli pensieri di noi tifosi;Difficile sbilanciarsi e fare un pronostico considerato che, giocare con un solo risultato possibile non è mai stato facile per nessuno, ma i nerazzurri hanno dalla loro un buon momento di forma e la consapevolezza di essere la squadra campione in carica. Lodello scorso anno sembra aver dato allo spogliatoio una autostima prima sconosciuta e anche nei momenti di difficoltà i giocatori sanno come uscire dal tunnel.31 punti con 10 vittorie e un pareggio sono un “quasi record” e allo stesso tempo sono sinonimo di scudetto. Pioli dovrà gestire alcune assenza pesanti su tutte quelle di Maignan e Theo Hernandez ma i rossoneri hanno dimostrato che, anche senza i titolari, sanno giocare bene, convincere e ottenere vittorie. La nota stonata della avvilente campagna europea non sembra poter scalfire le certezze dei rossoneri sempre molto compatti e sicuri quando si tratta di risolvere le partite in campionato.sapendo che anche in caso di un’eventuale sconfitta guarderà comunque i nerazzurri dall’alto in basso con 4 punti in più., così come successo in Champions nel doppio scontro con lo Sheriff. Il Milan però è avversario molto più duro e, per uscirne vincitori, dovremo essere attenti, cinici e granitici nella concentrazione durante tutti i 90 minuti del match. Affrontiamo una squadra che quest ‘anno non è mai andata vicina a cadere e non è più abituata a farlo. Sarà una battaglia e sarà molto difficile.di formazione soprattutto in mezzo al campo. Vidal insidia Calha con Vecino pronto a fare da terzo incomodo. Tutti vogliono una maglia, nessuno vuole tirarsi indietro. È un dentro o fuori e l’Inter è pronta a lottare.