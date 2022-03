Nella corsa allo scudetto si fa delicata la sfida tra Inter e Fiorentina di domani pomeriggio, dopo la delusione nerazzurra a Torino dell'ultimo turno. Inzaghi è comunque in netto vantaggio con l'«1» a San Siro offerto a 1,48; dopo tre ko di fila negli scontri diretti, il colpo viola si gioca a 6,30, con il pareggio a 4,60. Entrambe le squadre hanno una media gol per partita (tra fatti e subiti) pari a 3, dato che in tabellone porta in prima fila l'Over 2,5 a 1,57. Lautaro svetta nelle scommesse sui marcatori, dove il suo gol è dato a 1,90 davanti a Dzeko (2,15), a segno già nella partita di andata. La firma di Piatek sul match vale invece 4,00 su planetwin, con Sottil e Gonzalez a 6,00 e 5,50. L'Inter è intanto scivolata anche nelle quote scudetto, dove resiste al primo posto (a 2,15) ma ora con un vantaggio ridotto sul Milan, passato a 2,70, e con il Napoli a 4,50. Anche per rossoneri e partenopei è in vista una giornata abbordabile contro Udinese e Cagliari: al Maradona gli azzurri sono favoriti a 1,45, mentre Pioli parte a 1,61 per la trasferta sarda.