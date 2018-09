Le condizioni di Sime Vrsaljko, terzino dell'Inter uscito anzitempo nell'amichevole della Croazia contro la Spagna ad Elche per un problema al ginocchio sinistro, non destano preoccupazioni, tanto che l'ex Atletico ha cominciato a correre e domani potrebbe essere convocato in vista della sfida di sabato con il Parma. L'ultimo in ordine cronologico ad arrivare alla Pinetina è stato Mauro Icardi, il quale si dedicherà al classico lavoro di scarico dopo le fatiche con l'Argentina, ma che dovrebbe essere titolare nell'anticipo di sabato, in vista del debutto in Champions.