Brutte notizie per l'Inter. Sime Vrsaljko si è infortunato in nazionale. Il terzino destro croato è stato costretto a chiedere la sostituzione durante la partita di Nations League in Spagna per un fastidio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.



In attesa degli accertamenti del caso, è comunque difficile che Spalletti lo rischi per l'anticipo di sabato pomeriggio in campionato con il Parma a San Siro. Dove martedì prossimo arriva il Tottenham per la prima giornata del girone di Champions League. Probabile che i due terzini titolari siano D'Ambrosio a destra e Asamoah a sinistra.