Secondo La Gazzetta dello Sport, sono diverse le problematiche dell'operazione Icardi-Dybala su cui Inter e Juventus sono tornate a lavorare: "Ci sono ostacoli evidenti. Il rapporto tra i dirigenti, ad esempio, è... delicato. Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Beppe Marotta e Antonio Conte si sono già visti da qualche parte e l’addio tra Marotta e la Juventus in autunno è stato brusco. Sedersi allo stesso tavolo non sarà semplice. Soprattutto, non sarà semplice chiudere uno scambio con due giocatori così importanti perché, per entrambe le parti, una decisione sbagliata peserebbe tantissimo. L'Inter con Icardi ha un problema evidente, se è vero che Wanda Nara sibillina fa sapere: «Mauro vuole restare all’Inter almeno un altro anno. E poi ha un contratto con altri 18 mesi». Singolare tempistica: i mesi di contratto alla scadenza in realtà sono 24. Diciotto sono piuttosto quelli dopo i quali Icardi potrebbe firmare gratis per un altro club, messaggio che Wanda fa filtrare appositamente. E invece l’Inter sa che la stessa moglie dell’ex capitano da tempo flirta proprio con il club bianconero...".