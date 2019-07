Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, attaccante fuori dai piani dell'Inter, ringrazia suoi followers in una diretta su Instagram: "Tutti i messaggi e le lettere che mandate a me e Mauro, grazie per il sostegno. Vogliamo tanto bene a tutti, grazie per l'amore che ci fate sentire".



TIKI-TAKA - Due parole anche su una sua prossima partecipazione a Tiki-Taka, trasmissione in onda sulle reti Mediaset: "Risponderò la prossima settimana".