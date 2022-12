L'Inter ha celebrato il Natale insieme ai bambini tifosi nerazzurri che hanno potuto festeggiare ad Appiano Gentile con gli auguri di buona Natale 2022 da alcuni dei loro idoli.



IL COMUNICATO

This Christmas Dream Big. Ogni bambino sogna di diventare come il proprio idolo, ed è proprio quello che è capitato ad alcuni piccoli tifosi nerazzurri, i quali sono stati protagonisti della nuova campagna di Natale in cui hanno preso il posto di André Onana, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Stefanie Van der Gragt.



I piccoli sosia dei giocatori hanno avuto il compito di presentare al pubblico la Inter Xmas Collection 2022, composta dall’iconico maglione di Natale nerazzurro, il berretto, la tazza e le palline per l’albero, tutti caratterizzati da una speciale texture che integra la tradizionale trama natalizia al logo e i colori del Club nerazzurro.



I bambini, oltre ad aver rappresentato i calciatori nerazzurri, hanno realizzato un altro grande desiderio: incontrarli dal vivo. In questo video vengono svelate le loro bellissime reazioni.