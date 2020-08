L'Inter è l'unica squadra italiana ancora in corsa per una competizione europea. Lunedì i nerazzurri si giocheranno la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, intanto Ashley Young suona la carica: "Siamo prontissimi e stiamo giocando nel modo giusto - ha detto l'esterno a Inter tv - I compagni e tutto lo staff sono stati fondamentali per farmi sentire subito parte del gruppo. L'obiettivo è voler restituire quello che si riceve e lo si fa dando tutto in campo, facendo il bene del Club. È un gioco di squadra, diamo il 100% anche in allenamento dove nessuno vuole perdere e questo lo si traduce sul terreno di gioco nelle gare ufficiali".



TEMPISTICHE - "Stiamo facendo bene ma dobbiamo completare il lavoro, mancano ancora due partite per coronare questa stagione. Abbiamo studiato le gare dello Shakhtar, ha buoni giocatori ma dovremo concentrarci su noi stessi per fare una bella partita e sfruttare le nostre qualità. Dopo due mesi nei quali abbiamo giocato ogni tre giorni, avere una settimana per preparare una semifinale è quasi strano ma ci permette di fare le cose per bene. In semifinale sono arrivate le squadre più forti, lunedì dovremo scendere in campo e battere lo Shakhtar. Siamo pronti!".