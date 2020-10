Ashley Young non potrà ancora unirsi al gruppo. Il calciatore dell'Inter questa mattina ha svolto il tampone di controllo dopo la positività dell'undici ottobre e gli esiti si sono rivelati nuovamente positivi. Non una buona notizia per Antonio Conte, che contava di averlo a disposizione per la partita di campionato contro il Genoa. In giornata si attendono anche notizie relative ai tamponi effettuati da Skriniar e Gagliardini.