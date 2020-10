Ashley Young, esterno dell'Inter, commenta ai microfoni di Sky Sport la partita pareggiata dai nerazzurri 0-0 contro lo Shakhtar: "Non abbiamo concesso nulla, ma con il possesso che abbiamo avuto siamo delusi per non aver vinto. Ma abbiamo portato a casa un punto e pensiamo alla prossima partita. E’ un gruppo difficile, ma questa è la Champions. Dobbiamo cercare di fare punti nelle prossime partite, il punto di oggi potrebbe rivelarsi buono. Il Real Madrid? Non ci sono squadre favorite, penso che se giocheremo come fatto oggi possiamo vincere".