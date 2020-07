Ashley Young, esterno dell'Inter, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport: "Speriamo di concludere l'annata vincendo un trofeo, l'anno prossimo è il futuro e io voglio vincere ora. Se ci riusciamo subito tanto meglio, questo è il nostro obiettivo. Siamo in corsa sia per lo scudetto che per l'Europa League, abbiamo la possibilità di vincere almeno un trofeo: sono convinto che questa squadra possa conquistarli entrambi. C'è la possibilità di vincere in Europa, siamo una squadra forte con giocatori fantastici pronti a fare il massimo. Ci stimoliamo fuori dal campo, questo è un aspetto che alza le possibilità di vittoria. Quando inizierà l'Europa League, sono sicuro che la giocheremo per vincerla".



SULLA SCELTA DI VENIRE ALL'INTER - "Il campionato italiano è più tattico rispetto alla Premier, è un torneo fantastico che seguivo da tanti anni. Venire all'Inter è stata un'opportunità, appena ho saputo della possibilità ho risposto: "Certo, dove devo firmare?'. Non vedevo l'ora di allenarmi con i miei compagni e di giocare".



SU CONTE - "E' un allenatore che ha una grande qualità: la passione per il calcio, lo vedete a bordocampo. Poi ha mentalità vincente, che ha dimostrato in tutta la sua carriera e che trasmette a staff e giocatori".