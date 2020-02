Inter ancora in estasi dopo il successo in rimonta nel derby, l'esterno inglese Ashley Young commenta a TalkSPORT le emozioni per la vittoria sul Milan: "Vincere il derby è stata una sensazione incredibile, sono felice di aver ottenuto i tre punti. Sono venuto qui per giocare a calcio e vincere, e vincere nel derby di Milano come abbiamo fatto è una sensazione incredibile. Non credo ci sia qualcosa di meglio, potevate intuirlo da come abbiamo esultato al termine della partita, dopo aver dimostrato quale forza e quale carattere abbiamo: perché andare sotto 2-0 e poi vincere in quel modo, è la dimostrazione del nostro carattere".



INTER - Young parla poi dell'adattamento alla nuova vita all'Inter: "Non c'è nulla di strano, volevo una nuova sfida e la sto vivendo, qui mi sto davvero godendo ogni minuto".