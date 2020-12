Una crescita esponenziale, un futuro di una big. Mattia Zaccagni è una delle notizie più positive dell'ultimo anno e mezzo del Verona, uno dei centrocampisti più interessanti del campionato. Dopo aver chiuso il 2019-2020 con 2 gol e 9 assist in 34 match, ha trovato 3 gol e 4 assist nelle 15 partite del 2020-21. Da trequartista alle spalle della punta, il prodotto del settore giovanile dell'Hellas è l'arma in più di Juric, uno dei profili seguiti da Mancini e soprattutto un uomo mercato.



MOSSA - Il suo futuro sarà lontano da Verona, ma solo tra qualche mese. Difficilmente farà la valigia a gennaio, più facile un addio a fine stagione, a un anno dalla scadenza del suo contratto. I club interessati di certo non mancano: oltre a Roma e Lazio, il classe 1995 è finito sulla lista dell'Inter, che ne ha già parlato con il Verona. Quella veneta, nell'ultimo periodo, è risultata essere una bottega costosa (leggi alla voce cessioni di Kumbulla alla Roma e Rrahmani al Napoli), Marotta ha però le carte per accendere la trattativa, ovvero il riscatto da parte del club di Setti dei cartellini di Dimarco e Salcedo, per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni di euro. L'affare è congelato, a maggio le parti torneranno a parlarsi. Zaccagni per l'Inter potrebbe essere un affare anche dal punto di vista dell'ingaggio, che a Verona è di 500 mila euro netti a stagione.