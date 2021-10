intervistato da fcinter1908.it, l'ex allenatore dell'Inter, Alberto Zaccheroni, ha espresso la propria opinione sull'ad nerazzurro, Beppe Marotta.



“La capacità di gestire situazioni che ha Marotta, non ce l’ha nessuno in Serie A, così come il suo curriculum. Non l’ho mai avuto, anche se sono stato in squadre che lui ha gestito. Credo che sia un dirigente di altissimo livello e che trasmette il giusto equilibrio nell’ambiente. Non fa soltanto il mercato, quindi oserei dire che conta più di un presidente”.