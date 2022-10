Intervenuto a Radio Napoli Centrale, l'ex allenatore dell'Inter, Alberto Zaccheroni, ha espresso la propria opinione in merito alle difficoltà di gioco del Barcellona, ultimo avversario affrontato dai nerazzurri in Champions.



"Barcellona-Inter? A me il Barcellona non sta entusiasmando, hanno poca fisicità e punta troppo sull'uno contro uno, schiacciando gli avversari dietro. Ma gli spazi finiscono e a quel punto questi attaccanti trovano difficoltà, l’abbiamo visto".