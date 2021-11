Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con Mastercardlatam, commentando così la quarta giornata di Champions League, con i nerazzurri che hanno vinto 3-1 in casa dello Sheriff: “La qualificazione? Per noi come Inter, per la situazione in cui siamo, dipenderà dalla prossima partita: vincendo ci assicureremmo la qualificazione e sarebbe molto importante. Ci sono diversi gironi con tante squadre che possono giocarsi la qualificazione all'ultima partita: in quei casi è necessaria tranquillità ed esperienza, perché la Champions è una competizione di dettagli. Un dettaglio ti può far passare il girone o far uscire”.



I BOMBER - “L'unico che mi viene in mente è Ronaldo Il Fenomeno, che poteva cambiare la partita in ogni momento. Anzi, poi ricordo uno che in Italia chiamavano 'Arma Letale', Hernan Crespo: un grande goleador. E Diego Milito, decisivo con i suoi gol quando abbiamo vinto la Champions nel 2010. Tre giocatori letali”.



SU AGUERO - “Gli mando un abbraccio, spero possa riprendersi il prima possibile. Credo che sia un nuovo caso che si sta avendo con tanti giocatori: spero si possa trovare una soluzione per far giocare i giocatori tranquilli. È un tema da studiare al meglio per trovare una soluzione. Un abbraccio al Kun e a tutti i giocatori che hanno avuto questo problema”.