Intervistato da Chiamarsi Bomber, il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha presentato la finale di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare domani il Manchester City.





Nonostante Roma e Fiorentina non siano riuscite a vincere, contando anche l’Inter sono 3 le italiane arrivate alla finale di 3 coppe europee, che segnale è per il nostro calcio?

"Sicuramente è un bel segnale, significa che il calcio italiano sta tornando".



Molti vedono favorito il Manchester City, tu come la vedi?

"Sarà una partita molto equilibrata, si sfidano due grandi squadre che si contenderanno una bellissima finale. Noi la prepareremo al meglio"



Gli eroi del triplete hanno detto che c’è lo stesso spirito del 2010, tu che ne pensi?

"Sono momenti diversi, noi facemmo un percorso diverso da questi ragazzi che hanno fatto un percorso straordinario superando un girone difficile con Barcellona e Bayern Monaco e vincendo i due derby in semifinale, speriamo di vincere anche la finale affrontandola con lo spirito giusto".