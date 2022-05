Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato a margine dell’evento di San Siro Itegration Heroes Match: “È una serata molto importante, è bello trovarsi tra amici per una buona causa. Abbiamo dato tutto. È stata una stagione molto positiva. Abbiamo vinto una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, siamo arrivati a lottare fino all’ultima partita. Ricordiamo che eravamo i campioni d‘Italia in carica. Arriviamo da tre anni in cui stiamo facendo un grande lavoro. Le premesse erano alte, abbiamo fatto un grande lavoro con umiltà. Siamo usciti a testa alla dalla Champions dando tutto. Il campionato lo ha dimostrato, bravo il Milan a vincere. Vogliamo continuare con questa crescita".



DYBALA - “Abbiamo parlato perché siamo amici. Lo considero un grandissimo giocatore e una grandissima persona. Lui domani parte per Bilbao. C’è tempo per tutto. Sicuramente Auselio e Baccin faranno il meglio per rinforzare la nostra squadra. Magari si saranno salutati, ma io ero in campo e stiamo parlando di due grandi professionisti. Siamo un gran gruppo di lavoro. Ognuno dà il contributo per il bene dell’Inter".



PERISIC - “Ha avuto una grande stagione, molto positivo per noi. La nostra volontà c’è sempre stata, ne stiamo parlando da novembre. Adesso deciderà lui se continuare con noi in futuro o meno".