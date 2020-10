Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla a Sky Sport, commentando così il girone di Champions, che ha messo i nerazzurri insieme a Real Madrid, Shakhtar e Borussia Monchengladbach: "Di sicuro è un girone molto equilibrato, ma credo che ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno, ma sempre con l’ambizione di fare qualcosa di importante. Non solo il Real Madrid, ma anche le altre due sono in grado di competere alla stessa maniera.Per questo dobbiamo essere molto concentrati in ogni partita. La Champions è una competizione in cui bisogna capire i momenti della squadra e speriamo che noi possiamo essere nella migliore condizione".