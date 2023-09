Il vicepresidenteJavierha rilasciato una lunga intervista a Marca. Tanti gli argomenti trattati da, ecco le sue parole.“Finito il mio percorso da calciatore, ho subito capito cheHo iniziato a studiare all'Università di Bucoli e lì ho iniziato la formazione per diventare vicepresidente dell'Inter. Ciò che più mi interessava è che non tutto si riferisce alla parte sportiva, e io posso essere un leader con una visione a 360º. Oggi la verità è che mi sento rispettato dalla UEFA, dalla Conmebol, faccio tante cose per l'Inter al di fuori dell'ambito sportivo e questo per me ha un grande valore”."Siamo contenti del mercato perché sono partiti giocatori importanti, che dobbiamo ringraziare per quello che hanno fatto difendendo la maglia dell'Inter, eAbbiamo iniziato il campionato vincendo tutte e tre le partite e dimostrando che l'Inter, oggi, è ancora una squadra competitiva. Ripetersi in Champions? Sarà difficile, ma la voglia di riprovarci non manca. Sappiamo che nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo andare passo dopo passo.La Real Sociedad sarà una squadra molto difficile da battere”.– “Il suo rinnovo significa. Conferma che Simone Inzaghi sta facendo unCon grande serenità e personalità ha continuato ad avere fiducia in quello che faceva e questo gli viene riconosciuto dandogli quella continuità che si è guadagnato e che merita”.“È difficile giudicare perché sono decisioni personali che bisogna prendere e si mettono in gioco tante cose.. Ma questo non significa che andare in Arabia sia la cosa peggiore. Sono decisioni personali. Non sono andato aper quello che ho detto prima. L'Inter stava attraversando un momento difficile e non potevo andarmene senza lasciare il segno. Volevo essere protagonista e, fin dal primo giorno in Italia, mi sono identificato nei valori del club. Ha sempre prevalso questo ed è per questo che ho trascorso tutta la mia carriera all’Inter”.“Sono stato io a trovare Lautaro e che oggi sia il capitano dell'Inter e si senta identificato con l'istituzione mi fa molto piacere. Lautaro trasmette tutto quello che significa una istituzione come l'Inter.– “Ci interessava che Lukaku rimanesse con noi. Poi sono successe cose che non ci aspettavamo e abbiamo deciso di uscire dalla trattativa e Lukaku ora è un giocatore di un altro club, f