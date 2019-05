Dal palco di Firenze per la cerimonia della Hall of Fame, parla il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti: "Quanto sacrifico ci vuole per emergere? Tantissimo. È un valore che mi ha sempre accompagnato, senza quello non si va da nessuna parte. A questa Inter manca una figura come me o Facchetti? Giacinto è stata una persona fondamentale per me. I tempi sono cambiati, ma l' essenza deve restare quella. Speriamo di poter trasmettere i giusti valori ai ragazzi che verranno, perché soni fondamentali. La rivalità con il Milan? Parliamo di una grande società con una grande storia. Per me affrontare il Milan è sempre stato un onore, perché è un club che ha fatto la storia del calcio italiano. Grande rivalità, ma sempre con lealtà e rispetto".