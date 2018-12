Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ospite a Radio Deejay, parla del momento dei nerazzurri, soffermandosi anche su Mauro Icardi, il rinnovo e le frasi di Wanda Nara: "Ognuno deve rispettare il proprio ruolo. La cosa più importante è che Icardi sia felice qui con noi. Zhang? Steven ora è sempre qui, si occupa anche di qualche business di famiglia ma dedica la maggior del suo tempo all’Inter. Magari a Natale tornerà qualche giorno in Cina. E poi in estate la nostra sede si trasferirà, andremo vicino a piazza Aulenti".



SU MOURINHO - "Resterà sempre un grandissimo allenatore. Sia a Madrid che a Manchester è andato bene perché ha vinto qualche trofeo, poi è andato in difficoltà nella gestione del gruppo. Tutti gli allenatori passano momenti difficili ma, conoscendolo, so che vorrà tornare al top al più presto. Dispiace, perché non si è abituati a vederlo così".



SULLA CHAMPIONS - "Ci è dispiaciuto uscire così perché il gruppo era difficile, ma a noi bastava vincere l’ultima con il Psv e non lo abbiamo fatto. Un dispiacere, ma anche questo fa parte di un percorso di crescita. L’Inter è resiliente, questo ci aiuterà ad affrontare la stagione".