Intervistato da Sky Sport, il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato così in vista della sfida contro il Milan: "Il derby è sempre una partita molto importante e sentita: credo che chiunque vorrebbe giocarla".



MALDINI - "Lui sa benissimo la grande ammirazione che ho avuto prima per la persona e poi per il calciatore. Nei suoi confronti ho avuto sempre grande rispetto. "Più forte io o lui? Quando Paolo diventò più centrale ero contento, così non me lo ritrovavo sulla fascia (ride, ndr)".



BERGOMI - "Mi ha aperto le porte quando sono entrato molto giovane nella famiglia Inter".