L'affronta ilnel posticipo della 17esima giornata di Serie A, una sfida importante per il percorso di Simone Inzaghi ma interessante anche in chiave mercato.L'avvio di stagione del classe 2004 agli ordini di Cesc Fabregas non è passata inosservata e tante big hanno già messo gli occhi su di lui. L'e ilhanno già inviato i loro scout recentemente per seguire il talento ex Real Madrid, ma anche i top club italiani si sono interessati e tra questi i nerazzurri. Ottime relazioni dagli osservatori ma non solo:

- A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come l'apparizione del vicepresidente interista in tribuna al Sinigaglia, in occasione di Como-Roma, valga come un indizio di mercato. Zanetti ha promosso a pieni voti Nico Paz e il feeling tra i due può risultare decisivo nel futuro del fantasista.- Un feeling che nasce anche dal rapporto che lega Pupi a, padre di Nico. L'ex difensore centrale, trasferitosi a metà degli anni Novanta a Tenerife (dove è nato il giocatore del Como) per poi proseguire la carriera in Europa, ha giocato con la nazionale Argentina e proprio con la Seleccion

- Tra Javier Zanetti e Nico Paz poi, evidenzia Tuttosport, c'è già stato un incontro un mesetto fa, quando il fantasista ha partecipato all'evento di gala della Fundacion P.U.P.I. per una raccolta benefica in favore dei bambini meno fortunati: un gesto lodevole ma anche un primo possibile flirt, visto che all'evento era presente anche, responsabile dell'area tecnica dell'Inter.- Dove giocherebbe Nico Paz nell'Inter? E' un giocatore che per caratteristiche manca nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, un fantasista capace di creare la superiorità numerica con il dribbling anche partendo da, dove aveva giocato nel Real Madrid nel 4-3-3. Ok dal punto di vista tecnico e in linea anche con la filosofia di, che vuole dare spazio a elementi che possano essere rivendibili in futuro, generando profitti e plusvalenze.

- L'Inter segue Nico Paz, sapendo di dover fare i conti non solo con il Como quanto più con il, che continua a controllare il ragazzo. Il cartellino appartiene ai lariani, che lo scorso agosto hanno pagatoe, riporta Tuttosport,. Difficilmente tuttavia il Real ci punterà subito avendo un grande affollamento dal centrocampo in su, per questo le possibilità di partire nuovamente sono alte e il ragazzo aprirebbe favorevolmente alla possibilità di continuare a giocare in Italia. Intanto arriva a San Siro: Nico Paz sarà l'osservato speciale in Inter Como.

