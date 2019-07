Javier Zanetti ha parlato Olé.com dell'inizio di stagione dell'Inter e, in particolare, di Icardi e Lautaro Martinez, finiti per motivi diversi al centro delle voci di mercato. Se l'ex capitano, infatti, è stato scaricato dalla società, il Toro è entrato nel mirino del Barcellona. Le parole di Zanetti, comunque, non sono state nette, soprattutto su Icardi: ''Mauro ha iniziato con noi la preparazione. Ora i giocatori stanno lavorando, il mercato è iniziato da poco e stiamo aspettando di vedere cosa accadrà''.



LAUTARO - ''Sono felice di come ha giocato in Copa America. Ha 21 anni ed è reduce da una stagione molto positiva: ha un futuro enorme davanti. Barcellona? Non ci sono arrivate offerte ufficiali. Siamo molto contenti di Lautaro e non vogliamo cederlo''.



CONTE - ''Ha molta esperienza e con lui vogliamo essere protagonisti in Serie A. La prossima settimana sarò in Cina con la squadra per le amichevoli. Sarà un anno importante, l'Inter deve tornare a vincere trofei''.