Intervistato da La Nacion, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato di Lautaro Martinez e di Nazionale argentina.



"Lautaro? Senza dubbio è un giocatore decisivo. Quando hai più bisogno di lui, si fa vivo. Ha avuto il momento più difficile perché quel rigore pesava molto ma lo ha trasformato perché è un grande giocatore, con molta personalità. Messi? È più leader che mai, lo sta dimostrando in tutte le partite. Ha sempre dato grandi cose ai tifosi argentini da quando ha iniziato a giocare. È il nostro capitano, il nostro leader, il nostro punto di riferimento. Si merita tutto quello che sta vivendo. L'Argentina ha una grande personalità, crede in quello che sta facendo. Mancano pochi giorni a una grande semifinale contro la Croazia che può portarli a fare la storia. La Croazia sarà un avversario difficile. In un Mondiale può succedere di tutto, il Brasile è una grande squadra e, beh, ha affrontato anche una Croazia che ci ha creduto fino alla fine”.