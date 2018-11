Intervenuto ai microfoni di Sky, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, parla di Beppe Marotta, che a breve diventerà il nuovo amministratore delegato della società nerazzurra.



“Marotta? Stiamo parlando di un dirigente di grandissima esperienza e competenza che si aggiungerà a una squadra di dirigenti che sta lavorando per far crescere il club a 360°. Di recente sono stato in Cina dai proprietari e posso dire che c’è grande ambizione, dobbiamo continuare a crescere e non fermarci qui, portando avanti tanti progetti. La squadra in campo sta rispondendo alla grande, noi fuori dobbiamo fare altrettanto”.