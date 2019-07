Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, parla a TyC Sports di Lautaro Martinez, eliminato in Coppa America con la sua Argentina per mano del Brasile: "All'Inter non è arrivata alcuna offerta. Spero che Lautaro continui così, per noi è un giocatore importante e lo vediamo con la nostra maglia. Sono molto contento perché nella prima stagione ha fatto molto bene, non è facile e a soli 21 anni ha dimostrato personalità. Messi lo ha chiesto per il Barcellona? Ho un buon rapporto con Leo, che me lo lasci un altro po'..".



SUL VAR - "Oggi abbiamo la tecnologia che può aiutare l'arbitro. Il secondo gol del Brasile poteva essere rigore per l'Argentina con espulsione di Dani Alves. E' successo in Italia in un Spal-Fiorentina. Annullarono il gol alla Spal, l'arbitro tornà indietro nella sua decisione e diede rigore alla Fiorentia. Non credo a quello che è successo, perché questa partita l'ha vista tutto il mondo".