Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti ha parlato a Mediaset per commentare il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare il Porto.



PORTO - “Guardiamo con fiducia alla sfida con il Porto dopo aver superato un girone difficilissimo".



SKRINIAR - "Ore calde per il rinnovo Skriniar? Si, stiamo parlando e ci sono i presupposti per andare avanti insieme...”.



POI a Sky:



OTTIMISTA - "Sono ottimista di natura. Soprattutto quando le cose sono difficili. Abbiamo grande rispetto per il Porto, se è arrivato primo nel suo girone c'è uin motivo. Conosco molto bene Sergio Conceicao e ho visto la sfida con l'Atletico. Ma conosco bene anche l'Inter e possiamo fare bene".



SOTTOVALUTARLA - "Noi non lo sottovalutiamo il Porto. Conosco bene come difende l'Atletico e la cultura del Cholo. Il Porto ha creato tanto in quella partita e so che sarà una partita difficile e da preparare al meglio. Dalla metàcampo in avanti sono molto pericolosi".



MIGLIORARE - "Vista la partita di ieri anche nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni e poi la gara si è complicata. Dobbiamo migliorare su tutto, anche sull'equilibrio di squadra. Mi aspettavo il Chelsea, ma va bene con il Porto"