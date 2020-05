Intervenuto in diretta su Instagram, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, torna indietro nel tempo e svela il contenuto della prima chiamata ricevuta da José Mourinho.



“Finì la stagione con Mancini, io ero all’aeroporto di Roma: suonò il telefono, numero portoghese. Era Mourinho, si scusò per l’italiano: ma lo parlava perfettamente. Mi disse che aveva appena firmato, non vedeva l’ora di lavorare con noi e mi disse che ero il suo capitano. Impressionante. A conversazione finita ho detto a mia moglie che era Mourinho, non ci credeva. Spiega la sua classe”.