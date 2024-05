Inter, Zanetti: 'Ritorno di Icardi? Un desiderio che ci può stare'

10 minuti fa



Javier Zanetti si è concesso a una lunga intervista in cui ha fatto il punto della situazione in casa Inter tra passato, presente, con lo Scudetto appena vinto, e un futuro da programmare.



TORNA ICARDI? - Tanti gli argomenti trattati dal vice presidente del club nerazzurro nella chiacchierata a DAZN e, tra questi, anche un commento sulle voci che vedono un possibile ritorno di Mauro Icardi, o quantomeno una forte volontà dell'ex capitano di tornare in nerazzurro. Queste le parole di Zanetti.



LE PAROLE - “Ci può stare che avesse quel desiderio di diventare una bandiera nerazzurra come me, poi sappiamo come è andata ed è andato via. Da tanto non lo sento, ma se lo vedo, magari a Milano, lo saluto volentieri”.