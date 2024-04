Mentana: 'Questa la migliore Inter per me. Ma con Scamacca.... Zhang, Icardi, Agnelli e InterSpac, dico tutto'

Giorni febbrili in casa: è countdownper i nerazzurri e i tifosi attendono con ansia il verdetto ufficiale. Tra questi anche Enrico, direttore del TG La7, che ha parlato a Fcinter1908. Queste le sue parole, tra passato, presente e futuro della squadra di Inzaghi.- "Vincere lo scudetto lunedì mi farebbe piacere, ma se dovesse accadere tra qualche settimana non mi cambierebbe nulla., lo dico chiaramente. Se poi vinciamo lunedì, al termine di una fiera partita, sarò assolutamente felice e festeggerò tutta la notte. Se andrò allo stadio? No, ho il telegiornale. Tra le 20:35 e le 20:45 ci sarà la vera maratona, quella che mi riporterà a casa per mettermi davanti al televisore".

- "Assolutamente. Genio, sregolatezza, ma anche metodo e altre cose.è stato straordinario fino a Madrid, poi è andato a corrente alternata.meraviglioso, fino alla cesoia del digiuno. La sorpresa invece è, così comeche ha dato ulteriore tranquillità alla difesa. Noi abbiamo perso Lukaku, Dzeko, Handanovic, Onana, Brozovic, per cui ci è andato tutto molto bene

- "Inzaghi con capacità e cultura del calcio ha dimostrato di essere innovativo. Fossi in, tutte le mattine andrei sotto casa di Inzaghi a lasciargli dei fiori prima di raggiungere Appiano. L'Inter è una squadra che è bello vedere. Pochi giorni fa ho incrociato, verso il cui Milan avevamo un complesso di inferiorità. Inzaghi ha fatto un'Inter verso la quale allo stesso modo bisogna togliersi il cappello. Si è sempre vista una squadra in cui ognuno aveva un ruolo e poteva portare il gioco ad un livello superiore. Ha chiesto a Sacchi delle parole verso l'Inter? "E certo, mica faccio finta di niente. Gli ho detto '', lui ha smentito assolutamente di aver detto quelle cose. Aveva appena detto che l'Inter di Inzaghi giocava bene, per cui non aveva senso sparare la fesseria sui debiti".

- "E' come quei compagni di scuola più bravi di tutti, ma che poi smettono di studiare e te li ritrovi ubriachi al bar.Ci sono giocatori che con lui sembravano da Serie B e ora sono da nazionale., ad esempio, ha subito una trasformazione clamorosa, ma anchee tanti altri"."Non ne ho la più pallida idea. L'unica volta che ho polemizzato conè stato quando diede del pagliaccio al Presidente della Lega in periodo Covid, perché un ragazzo di 27 anni non può arrivare in Italia e dare le patenti in giro. Ma era un altro periodo.Il prossimo anno legittimamente i tuoi tifosi, ma anche investitori economici e commerciali, chiederanno altre responsabilità e obiettivi internazionali al di là del campionato. Bisogna per forza di cose fare degli investimenti per pensare di fare questo tipo di percorso. L'anno scorso è andata benissimo sul mercato, perdendo Skriniar, Onana, un pezzo di cuore come Brozovic, e non ne abbiamo risentito. Non può però essere sempre domenica.ha fatto un grande autogol lasciando andare Marotta. Sarà magari un vantaggio che la presenza della proprietà sia impalpabile, ma è un dato di fatto".

- "E' un giocatore che avrebbe le palle e le spalle. Il vantaggio di conoscere la piazza, e la faccia tosta di non inchinarsi alla Curva quando gli è andata contro. Se fosse single sarebbe il più grande campione del continenteVedrei bene un attacco Lautaro-Thuram, con Icardi pronto a entrare".- "C'è gente, come il sottoscritto, che ha tirato fuori soldi.Come mai Zhang mai interessato? Perché per la loro famiglia nei momenti di grande difficoltà essere proprietari dell'Inter è stata un'ancora di salvezza".