Intervenuto a Inter Tv, il centrocampista dell'Inter, Nicolò Zaniolo, parla della semifinale vinta contro la Juve.



"Non mi piace parlare del singolo in una vittoria così bella. La squadra ha fatto una partita strepitosa, bisogna ripetersi contro la Fiorentina. Più che in controllo eravamo sul pezzo. Il mister ci ha detto di stare sul pezzo, fare le scalate giuste perchè loro sono molto forti sugli esterni. Hanno avuto solo un'occasione sulla punizione. Per il resto ci siamo meritati di andare in finale. Le ultime finali sono sempre state con la Fiorentina. Bisogna ripetersi. Bisogna fare l'Inter. Bisogna vincere".