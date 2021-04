Intervistato da Perform, l'ex allenatore dell'Inter, Walter Zenga, ha espresso il proprio parere su due calciatori dell'Inter, menzionati come calciatori decisivi.



"L'Inter è arrivata ultima in un girone di Champions in cui normalmente sarebbe finita prima o seconda. Era indietro anche in campionato, ma da quel momento ha cominciato a volare. Menziono Eriksen e Perisic come giocatori decisivi per due motivi: il danese all'inizio era un calciatore fantasma e probabilmente l'allenatore ha avuto la pazienza di aspettarlo. Quanto al croato, fino a qualche mese fa era un gregario ma è tutta la struttura della squadra che è solida".