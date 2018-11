Nel 2012 Beppe Marotta mise fine al dominio nerazzurro e avvio il ciclo vincente della Juventus targata Agnelli. Dopo 7 anni si successi, scrive la Gazzetta dello Sport, per il nuovo amministratore delegato dell'Inter è giunto il momento di ribaltare tutto.



“Quando Beppe Marotta approdò alla Juve, nel giugno 2010, l’Inter aveva festeggiato, appena quindici giorni prima, il quinto titolo consecutivo, antipasto della finale di Madrid. L’anno dopo, il filotto sarebbe stato interrotto dal Milan, dal 2012 iniziò la dinastia bianconera, firmata anche dal d.g. e a.d. voluto da Andrea Agnelli. Quando Marotta approderà all’Inter la stagione sarà quasi al giro di boa, ma l’obiettivo sarà lo stesso: mettere fine a un dominio e prendere il posto dei «padroni». Magari non subito, ma nemmeno aspettando troppo. Steven Zhang, come allora Andrea Agnelli, va di fretta”.