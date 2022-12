Il presidente dell'Inter, Steven Zhang poteva risparmiarsi la frase dei 5 euro di donazione? In un contesto normale e serio avrei detto ovviamente di sì ma durante una festa di Natale, tra torte di compleanno, panettoni e bollicine penso sia concesso ridere e regalarsi un po di svago.





Ogni occasione è buona per fare polemica nel mondo del calcio, così anche una battuta fatta in buona fede per sdrammatizzare viene strumentalizzata per generare astio.