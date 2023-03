Tempus fugit, il tempo fugge via, dicevano i latini, e vale anche per i piani di rifinanziamento di Steven Zhang, presidente dell'Inter, ancora sottoposto ad un debito di oltre 300 milioni con il fondo californiano Oaktree contratto nel 2021. All'inizio si trattava di "appena" 275 milioni, saliti però sopra il centinaio successivo con il tasso d'interesse al 12%. Un valore troppo alto per pensare di ottenere nei prossimi mesi altri finanziamenti a costi non troppo elevati. Se non sarà trovata una soluzione entro maggio 2024, data di scadenza stabilita, l'Inter passerà ad Oaktree. Che, secondo Il Sole 24 Ore, ha già in mente cosa farne.



IDEE CHIARE - Si potrebbe pensare ad una gestione come quella di Elliott con il Milan, ma niente di tutto questo: secondo il quotidiano specializzato nel settore, Oaktree prenderebbe l'Inter e si occuperebbe fin da subito e in prima persona di individuare possibili compratori. Sempre che non ci riesca prima Zhang, che intanto è atteso il 24 aprile e il 10 maggio da due importanti udienze in Asia per rispondere di un altro debito, quasi equipollente, verso la China Construction Bank. Insomma, saranno 14 mesi in un modo o nell'altro decisivi per il futuro dell'Inter, che intanto è chiamata a giocarsi i quarti di finale di Champions League contro il Benfica e riprendersi il secondo posto in campionato, perso per via delle ultime sconfitte inanellate da Inzaghi con Spezia e Juventus.