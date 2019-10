Un anno di presidenza di Steven Zhang. Il giovane numero 1 dell'Inter è salito in sella il 26 ottobre 2018, diventando il 21esimo presidente della storia nerazzurra, prendendo il posto di Erick Thohir. Oggi, Zhang jr, parla a la Gazzetta dello Sport: "Vorrei ringraziare tutti i nostri fan, che ci seguono sempre con meravigliosa passione. Vorrei anche ringraziare i nostri allenatori, i giocatori, tutto lo staff: i grandi passi in avanti di questi anni vengono dall’impegno di tutti loro".



E' GIA' UN SUCCESSO - "Il nostro progetto è iniziato con l’acquisizione del club da parte di Suning nel giugno 2016, con l’obiettivo di portare l’Inter al top dell’industria dello sport mondiale e di costruire un club fondato sul principio della crescita finanziariamente sostenibile. I ricavi dell’Inter sono oggi più del doppio di quelli dell’ultimo bilancio prima dell’arrivo di Suning, a sottolineare il successo del lavoro svolto finora".



SUL FUTURO - "Stiamo camminando verso un futuro splendido che non avremmo potuto sognare prima. Il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro, per avere successo in campo ed essere sempre più innovativi, globali e vicini alle nuove generazioni fuori dal campo. Guidare l’Inter significa assumersi la grande responsabilità di essere all’altezza della gloriosa storia di questo club e soddisfare la passione di milioni di fan in Italia e in tutto il mondo". E il futuro, come scrive la Gazzetta dello Sport, passa anche dal mercato: è Federico Chiesa il gioiello a cui l'Inter darà l'assalto nei prossimi mesi. La stella della Fiorentina, che piace a Marotta, Conte e anche a Zhang, che vuole giocatori "giovani e italiani".