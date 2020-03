Per Steven Zhang è fondamentale che l'Inter prosegua il cammino europeo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport analizzando gli obiettivi stagionali della società nerazzurra.



“Tra maggio e giugno l’Inter vivrà in ritiro perenne ad Appiano Gentile, partite ogni tre giorni. E la necessità sarà un ricorso costante, quasi matematico, al turnover. Chiamiamolo pure turnover «rovesciato», perché non sentiremo più Conte dire una roba del tipo «sfrutteremo questa coppa per dare spazio a chi ha giocato meno». No, l’Europa League diventa obiettivo prioritario. E quindi è giusto - appunto - rovesciare le considerazioni. C’è un trofeo da inseguire, probabilmente in un torneo più breve, per arrivare a giocarsi una finale a fine giugno. È un traguardo che stimola Steven Zhang, sempre attento alla crescita internazionale del brand Inter: quale miglior veicolo, di un percorso portato fino in fondo in campo europeo?”.