Zhang Jindong, patron dell'Inter e numero uno di Suning, intervistato in patria parla della centralità del progetto sportivo della holding di Nanchino: "Quest'anno sarà fondamentale per la nostra industria sportiva. Nell'intero 2017, il numero totale degli utenti dei nostri servizi su PPTV ha raggiunto i 3,7 miliardi. Adesso abbiamo bisogno di trovare nuove risorse commerciali il prima possibile. Per Suning. quello sportivo è un vettore eccellente per attirare traffico. Se ci saranno opportunità di valore per il nostro business, Suning le coglierà sicuramente. Il nostro focus per il momento è sul calcio, ma vogliamo entrare anche negli altri sport di massa in futuro. Lo sport ha in sé tanti fattori positivi: energia, entusiasmo, lealtà, duro lavoro. Tutto questo ha un forte vincolo con l'immagine sociale che il nostro brand vuole costruire. Il nostro pubblico ha grande energia, può aiutarci a ringiovanire il marchio"