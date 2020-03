. Il pallone non rotola, la gente resta a casa e fa di tutto per scansare la monotonia e l’ansia da claustrofobia.Ma in qualche modo bisogna andare avanti, senza certezza su quello che sarà a breve termine ma con i piani belli chiari nella testa.. I risultati in crescendo sotto ogni punto di vista sono tangibili, evidenti e sono stati toccati con mano.. Oltre al ritorno insi è passati dallo sperare nel colpo azzeccato a basso costo all’acquisto di gente comeper far capire che era giunto il momento di dare una sterzata alla storia interista. In questa chiave bisogna leggere quello che verrà e il primo “sacrificio” dovrebbe essere l’abbandono di un partner legato ai colori nerazzurri da ben 25 anni.. Nel 1994 fu Coppa Uefa conin panchina e con l’ultima casacca firmata Fiorucci successore a sua volta di Misura e Fitgar. Ricordi per noi appassionati di maglie, ovviamente soprattutto nerazzurre, che per molti non vorranno dire nulla.s. Nel 1997 arrivò il colpo del secolo connerazzurro e testimonial mondiale della famosissima marca di pneumatici. La maglia del triplete rimarrà nella storia del calcio internazionale e stampata aveva la scritta Pirelli.. Zhang ha progetti grandi per la sua società e Pirelli non riesce più a starci dietro. Il nuovo sponsor dovrebbe portare nelle casse nerazzurre. Una sponsorizzazione che farebbe entrare l’Inter in una nuova dimensione economica che seguirebbe il naturale step evolutivo voluto e percorso dalla famiglia Zhang negli ultimi anni.con la possibilità di ricavarne altridalla vendita dial. I nomi accostati all’Inter sono tanti ma i veri acquisti saranno pochi. Quello che posso dire però è che saranno top, top europei. Il sostituto naturale dia mio modo di vedere non sarebbema Timo. Il tedesco è giovane, forte, già ricco di esperienza e gol e con il carattere tosto ma equilibrato dei grandi giocatori.. Mi aspetto grandi cose anche dai parametri zero dovepotrebbero impreziosire non poco la rosa attuale di Conte. Se tutto il copione ha una logica l’attesa non sarà vana e l’estate del mercato di Zhang e Marotta potrebbe essere davvero bollente.Forza Inter sempre!