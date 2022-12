Steven Zhang compie 31 anni oggi. Il presidente cinese si regala l'Inter, che non ha intenzione di vendere. Infatti, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è al lavoro per rifinanziare il debito da 295 milioni di euro più gli interessi fissati al 12% in scadenza a maggio 2024 con il fondo statunitense Oaktree oppure con un altro partner.



LE PAROLE - Lo stesso Zhang ha dichiarato ieri sera alla cena di Natale: "Il nostro obiettivo è vincere, ispirare e intrattenere le persone, deve essere nello spirito di questo club sempre, in ogni stagione. Quando sono arrivato alla guida di questa società pensavo fosse difficile, se non addirittura impossibile, vincere. Abbiamo alzato tre trofei, siamo andati agli ottavi di Champions per due anni di fila. E questo è stato raggiunto grazie al lavoro di tutti. L’Inter avrà sempre nel futuro il traguardo della vittoria in testa. E ovviamente vogliamo farlo anche nel 2023, provando a raggiungere pure un altro obiettivo: entrare tra le prime otto squadre d'Europa".