Nel 2024 scadrà il termine per restituire il prestito da 275 milioni di euro concesso da Oaktree alla famiglia Zhang per fornire liquidità all'Inter. Secondo Tuttosport la volontà di vendere è oggi forte per il presidente Steven, ma c'è anche la possibilità che la scadenza 2024 possa essere ridiscussa. Oaktree infatti non ha interesse a subentrare nella gestione del club, e potrebbe aprire ad un dilazionamento dei termini con il fine di permettere una vendita più vantaggiosa per sé e per Suning.