Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter ci proverà per Paul Pogba grazie alla variabile Steven Zhang. "Il presidente vive con fastidio il fatto di essere distante dalla Juventus, che ha in testa un avvicinamento non troppo morbido al pianeta bianconero. E che ha voglia di mettere a segno, la prossima estate, un colpo ad altezza elevata. Quanto poi riuscirà ad alzare il tiro, è materia da definire", si legge.