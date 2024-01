Inter-Zielinski: ancora niente firme

Piotr Zielinski è vicinissimo all'Inter, ma ancora il suo arrivo non è stato messo nero su bianco. Da tempo il centrocampista polacco classe 1994 ha già deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2024 con il Napoli e da tempo sta ascoltando le proposte che sono arrivate sul tavolo per lui.



L'Inter si è portata fortemente avanti su tutte le dirette rivali superando i contatti di Juventus e Newcastle per lui e soprattutto le sirene dell'Arabia Saudita. Il club nerazzurro ha prospettato al giocatore e agli agenti un compenso da 5 milioni annui per 4 anni (senza decreto crescita sarà un'impegno da circa 40 milioni di euro lordi complessivi). L'accordo di principio è stato trovato, ma ancora non è stato firmato nulla per l'arrivo a parametro zero a fine stagione.