Intervistato da Sky Sport, l'ex attaccante, Gianfranco Zola, ha espresso la propria opinione sul ritorno di Lukaku all'Inter.



“È evidente che il belga abbia avuto difficoltà con i Blues, continuava a esprimere l'intenzione di tornare a Milano dove ha fatto la differenza. Io pensavo sarebbe stata un'operazione difficile perché è costato tanto e non escludevo potesse restare per far bene nel secondo anno al Chelsea. Se davvero tornasse all'Inter, sarebbe un grandissimo acquisto perché parliamo di un giocatore di assoluto valore”