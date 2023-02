Tre indizi fanno una prova.. In seguito alla vittoria di misura contro il Milan, i nerazzurri non riescono ad andare oltre lo. Piuttosto che niente è meglio un punto, specialmente ripensando allearrivate a San Siro dopo le altre due stracittadine stagionali in campionato e Supercoppa,. In una partita "bruttina" nonostante i 25 tiri effettuati dall'Inter, cattura l'attenzione la- Da buon italiano, il centrocampista è abituato a, colpevole di avergli soffiato il pallone segnando il 2-0, poi annullato per fuorigioco dello stesso attaccante argentino. Sempre in questa stagione- Dal canto suo l'attaccante belga non ce l'ha fatta a stare zitto eAnche per lui non si tratta della prima volta. Basti pensare alleavvenuta dopo il pareggio in Champions League contro la Slavia Praga. Era il settembre del 2019 e, scherzo del destino, proprio Barella evitò la sconfitta firmando l'1-1 nei minuti di recupero.tra i due. I quali, pochi giorni più tardi, segnarono i gol nel derby vinto 2-0 contro il Milan.commentò in conferenza stampa: "Avercene di problemi con gente come loro, sono due ragazzi eccezionali. Se succede qualcosada parte di tutti. Anche a me è capitato di litigare con un compagno e poi di andarci a cena insieme il giorno stesso".Apparentementesembra pensarla diversamente:, ha dichiarato ieri sera nel post-partita.- In realtà, più che gli allenatori, la differenza la fa il contesto. Perché. Rivedere per credere la sua, entrato dalla panchina e sostituito (inveendo contro il tecnico) con la Roma a scudetto già vinto:- Un altro paio di casi c'erano stati ai tempi diche lo riprese per non averlo festeggiato dopo un gol segnato su rigore che avrebbe voluto tirare lui, proprio a Genova contro la Sampdoria nel 2004) e poi tre anni e mezzo faal momento del cambio con Caicedo contro il Parma all'Olimpico. Questione di carattere.