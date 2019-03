| TANTI AUGURI...



A tutti noi!

Scrivi cosa significa per te essere #1nter1st1.

, gli eroi di una notte e i sogni di una stagione.Sono cambiati i nostri confini e i nostri orizzonti.e le loro maglie piegate dentro i cassetti.Sono stati abbattuti muri, record e barriere perchéIn 111 anni si sono susseguiti presidenti, bandiere, grandi tifosi ed è cambiato perfino il gioco del calcio e con lui il modo in cui abbiamo seguito la nostra Inter., che accomuna tutti noi: un tifoso di oggi e quello di un secolo fa, perché a definire chi siamo èCon queste parole diffuse sui propri canali ufficiali,su Instagram: "Y es que el amor no necesita ser entendido, simplemente necesita ser demostrado.". Tradotto dallo spagnolo:Nel frattempo, che anche domani pomeriggio riempiranno d'amore San Siro per la partita contro la Spal.